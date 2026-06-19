ROMA (ITALPRESS) – La polizia dei trasporti britannica è intervenuta in seguito alla segnalazione di una collisione tra due treni nella zona di Bedford, a circa 90 chilometri a nord di Londra. Secondo quanto riporta la Bbc, la polizia del Bedfordshire ha dichiarato che agenti sono presentisul luogo di un incidente sulla linea ferroviaria, poco a sud di Bedford. “Tutte le linee che attraversano la zona sono state interrotte”, ha dichiarato un portavoce. La società di gestione East Midlands Railway afferma che anche i suoi servizi sono stati interessati dall’incidente. I treni tra Londra St Pancras e Leicester subiscono ritardi e non potranno circolare da o verso Londra “per il resto della serata”. Il servizio di ambulanze dell’East of England ha inviato “diverse risorse” sul posto, tra cui un’eliambulanza.

Un portavoce del National Union of Rail, Maritime and Transport Workers ha dichiarato: “Siamo profondamente preoccupati dalle notizie riguardanti la collisione tra i treni tra Bedford e Luton e i gravi feriti a bordo, tra il personale e i passeggeri. I pensieri di tutto il sindacato sono rivolti alle persone colpite e continuiamo a monitorare la situazione”.

Anche la ministra dei Trasporti Heidi Alexander si è detta “profondamente preoccupata per le notizie riguardanti la collisione che ha coinvolto due treni passeggeri della East Midlands Railway. Sono grata ai servizi di emergenza che sono sul posto e stanno prestando soccorso alle persone colpite. Stiamo lavorando rapidamente con il settore ferroviario e i partner locali per supportare i passeggeri”. Secondo la testimonianza di una passeggera, “è stato come un grande botto. Poi le persone sono state sbalzate dai loro posti. C’era molto sangue. Molte persone avevano ferite al volto”.

Il ministro della Sanità James Murray ha dichiarato che, in seguito alla collisione ferroviaria avvenuta sulla linea tra Luton e Bedford, avvenuto poco a sud di Elstow, vicino allo svincolo tra la A421 e la A6, “diverse persone sono rimaste ferite. Ringrazio i soccorritori che stanno aiutando le persone colpite”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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