PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 19 giugno 2026, mostra un giro in barca nell’area marittima della città di Rongcheng, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Quest’anno il Dragon Boat Festival ricorre ieri 19 giugno, e le persone si godono la vacanza di tre giorni in vari modi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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