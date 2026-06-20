PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un bambino si esibisce con degli artisti nell’antica cittadina di Taierzhuang, nella città di Zaozhuang, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 19 giugno 2026. Quest’anno il Dragon Boat Festival ricorre ieri 19 giugno, e le persone si godono la vacanza di tre giorni in vari modi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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