Cina: Tianjin, il panda gigante Xi Le festeggia 13 anni (2)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone fotografano il panda gigante Xi Le allo Zoo di Tianjin, nella Cina settentrionale, il 24 luglio 2026. Ieri lo zoo ha festeggiato il tredicesimo compleanno di Xi Le. Il panda è nato nel 2013 nella città di Ya’an, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, ed è stato trasferito allo Zoo di Tianjin nel 2015.

-Foto Xinhua-

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