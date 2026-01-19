Cina: tasso rilevato di disoccupazione urbana al 5,2% nel 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il mercato cinese del lavoro è rimasto complessivamente stabile, con un tasso rilevato di disoccupazione urbana che nel 2025 si è attestato al 5,2%, hanno mostrato lunedì i dati ufficiali.

Nel solo dicembre 2025, tale tasso è stato in media del 5,1%, secondo l’Ufficio nazionale di statistica (NBS).

Il tasso di disoccupazione tra i lavoratori urbani con registrazione locale è stato del 5,3%, mentre quello dei lavoratori migranti è risultato più basso, del 4,7%.

Nelle 31 principali città della Cina, il tasso si è attestato al 5,1% lo scorso mese.

I dati hanno inoltre rivelato che il numero totale di lavoratori migranti in Cina ha raggiunto i 301,15 milioni nel 2025, con un aumento di 1,42 milioni rispetto all’anno precedente, pari a una crescita dello 0,5%.

La Cina aveva fissato per il 2025 un obiettivo di tasso rilevato di disoccupazione urbana di circa il 5,5%.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).