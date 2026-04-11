Cina: Taizhou punta sul polo della manifattura sportiva (2)

TAIZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un dipendente lavora a una racchetta da pickleball in un laboratorio di Linhai, nella città di Taizhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 10 aprile 2026. Negli ultimi anni, la città di Taizhou ha incoraggiato lo sviluppo a cluster della propria industria manifatturiera di articoli sportivi, formando diversi poli tra cui giacche da outdoor, prodotti per il tempo libero all’aria aperta, occhiali sportivi e articoli per il ciclismo e altri prodotti outdoor correlati.

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