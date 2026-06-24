Cina: Taipei, film su Cina continentale protagonisti a Rassegna attraverso lo Stretto

TAIPEI (CINA) (XINHUA) – La sezione dedicata alla Cina continentale della 17esima edizione della Rassegna cinematografica annuale attraverso lo Stretto si è aperta ieri a Taipei, portando al pubblico di Taiwan otto film provenienti dalla Cina continentale di generi diversi e mettendo in evidenza i continui scambi culturali attraverso lo Stretto di Taiwan.

I film in programma spaziano dal dramma d’autore “The Sun Rises on Us All” e dal kolossal storico-bellico “Dongji Rescue” ai film in costume “The Lychee Road” e “Xi Tai”.

Durante la rassegna, i registi della Cina continentale parteciperanno anche a dibattiti post-proiezioni e ad attività di scambio professionale con il pubblico e gli operatori del settore cinematografico di Taiwan.

“I film creano un ponte attraverso lo Stretto e avvicinano le persone grazie alla narrazione”, ha dichiarato Zhang Pimin, presidente della China Film Foundation, alla cerimonia di apertura. Zhang ha osservato che negli ultimi anni i cineasti delle due sponde dello Stretto hanno mantenuto stretti scambi e una profonda cooperazione, realizzando molte opere toccanti che hanno trovato risonanza tra il pubblico.

La rassegna cinematografica non si è mai interrotta dalla sua inaugurazione, 17 anni fa, ed è diventata un legame culturale che unisce le persone tra le due sponde, ha dichiarato Chu Yen-ping, regista taiwanese con lunga esperienza e presidente del Comitato per gli scambi cinematografici tra le due sponde dello Stretto, con sede a Taiwan, organizzatore taiwanese dell’evento.

Chu ha aggiunto che quest’anno a Taiwan le vendite dei biglietti per i film provenienti dalla Cina continentale sono state particolarmente sostenute, riflettendo un numero crescente di spettatori affezionati.

“The Sun Rises on Us All” è stato il primo film proiettato all’evento di Taipei e ha suscitato reazioni entusiaste da parte del pubblico locale.

Zhang Songwen, protagonista del film, ha affermato che il pubblico di Taiwan lo ha colpito per il calore e la partecipazione attenta dimostrati durante i dibattiti successivi alla proiezione.

“Le domande che hanno posto hanno toccato temi sui quali il nostro team aveva riflettuto a lungo e hanno colto il messaggio che il regista intendeva trasmettere”, ha dichiarato Zhang.

L’attore Yu Shaoqun, protagonista della commedia in costume “Xi Tai”, ambientata sullo sfondo di un teatro dell’Opera di Pechino tra il 1912 e il 1949, ha affermato che il tema del film, radicato nella cultura tradizionale cinese, probabilmente troverà risonanza tra il pubblico di Taiwan.

“Le persone delle due sponde dello Stretto condividono le stesse radici culturali, e le arti tradizionali, come l’Opera di Pechino, sono state ben preservate a Taiwan”, ha osservato Yu.

La rassegna cinematografica si svolge dal 22 al 27 giugno, con diverse proiezioni già sold out.

La sezione dedicata a Taiwan si è svolta quest’anno a Ya’an, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, dal 30 maggio al 3 giugno, e ha presentato sette film taiwanesi, tra cui “96 Minutes”, “Girl” e “Deep Quiet Room”.

(XINHUA)