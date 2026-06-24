ROMA (ITALPRESS) – Israele non si ritirerà dal Libano meridionale “nemmeno se ci fosse una richiesta americana in tal senso”. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, intervenendo al Muni Expo 2026. Nel sud del Libano, “non ci saranno civili né terroristi”, ha affermato Katz, spiegando che “in passato, nelle zone di sicurezza dove era presente anche una popolazione civile, si sono verificati attentati e attacchi contro i soldati, e quindi non lo permetteremo. Soldati dentro, residenti fuori. Le infrastrutture sono distrutte, le case sono pericolose e in rovina. Non ci ritireremo”.

“Abbiamo ottenuto risultati significativi, iniziati con il terribile colpo del 7 ottobre”, ha proseguito il ministro della Difesa. “Da allora, l’intero popolo, la leadership e l’esercito hanno agito con grande determinazione. Non sono a conoscenza di alcuna situazione in cui, senza quel terribile colpo, qualcuno sarebbe intervenuto per occuparsi dei tunnel a Gaza”. Katz ha anche affermato che Israele non si ritirerà dai territori occupati in Siria. “Questa è la dottrina di sicurezza. Le Forze di difesa israeliane devono stare dalla parte del nemico e proteggere le comunità dall’interno del territorio stesso”, ha concluso.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).