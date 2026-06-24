Tunisia, accordi tra governo e imprese automotive per creare 1.700 posti di lavoro nel settore

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero tunisino dell’Occupazione e della Formazione professionale ha firmato sette accordi di partenariato con operatori del settore automobilistico per favorire l’inserimento professionale e sostenere la creazione di circa 1.700 posti di lavoro. L’iniziativa è stata annunciata nel corso di una giornata informativa dedicata a “Formazione, inserimento e partenariato nel settore automobilistico”, organizzata nella capitale tunisina.

L’evento, presieduto dal ministro Riadh Chaoued, si inserisce nell’ambito del programma di sostegno al settore dell’istruzione PASE-OS3, realizzato in collaborazione con il ministero federale tedesco per la Cooperazione economica e lo sviluppo e con la GIZ. Alla manifestazione hanno partecipato rappresentanti dell’Unione europea, dell’ambasciata tedesca, delle istituzioni pubbliche e delle imprese del comparto.

Secondo il ministro, il rafforzamento della cooperazione tra settore pubblico e privato rappresenta uno degli strumenti principali per sostenere l’occupazione e rispondere alle esigenze delle aziende. Chaoued ha inoltre definito l’industria dei componenti automobilistici un settore strategico con significative prospettive di crescita, in particolare nei segmenti delle auto intelligenti ed elettriche.

L’iniziativa si è conclusa con la firma di un accordo quadro tra il ministero e la Associazione tunisina dei produttori di componenti automobilistici, oltre a sei accordi specifici tra l’Agenzia nazionale per l’impiego e il lavoro autonomo e diverse imprese attive nel settore. Durante l’evento è stato inoltre conferito il riconoscimento di “Impresa formatrice” ad alcune aziende per il loro contributo allo sviluppo delle competenze professionali e ai percorsi di formazione e inserimento lavorativo.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).