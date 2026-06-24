ROMA (ITALPRESS) – Nel villaggio di Privetny, nel distretto di Veydelevsky, un uomo è morto a seguito dell’esplosione di un drone, mentre una donna è rimasta ferita alla schiena da una scheggia in seguito ad attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod, secondo quanto riportato dal quartier generale operativo della regione.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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