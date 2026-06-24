Attacco delle forze ucraine nella regione di Belgorod, un morto e un ferito

IPA55202977 - This photo taken on March 11, 2025 shows a damaged residential building in Sapronovo, Moscow Region, Russia. Russia's air defense systems shot down 337 Ukrainian drones overnight, the Russian Ministry of Defense announced Tuesday on its Telegram channel. Those drones included 91 shot down over the Moscow region, 126 over Kursk, 38 over Bryansk, and 25 over Belgorod, the ministry said. According to the TASS news agency, it was the largest drone attack Ukraine has launched against Russia in 2025. Photo by Xinhua/Bai XueqiABACAPRESS.COM

ROMA (ITALPRESS) – Nel villaggio di Privetny, nel distretto di Veydelevsky, un uomo è morto a seguito dell’esplosione di un drone, mentre una donna è rimasta ferita alla schiena da una scheggia in seguito ad attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod, secondo quanto riportato dal quartier generale operativo della regione.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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