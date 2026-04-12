Cina: svolta nella ricerca su produzione diretta di idrogeno dall’acqua marina

GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un gruppo di scienziati cinesi ha proposto in modo innovativo un quadro sistematico di valutazione per l’applicazione industriale su larga scala dell’elettrolisi diretta dell’acqua di mare per la produzione di idrogeno, fornendo un supporto teorico allo sviluppo dell’industria dell’idrogeno verde marino.

Secondo un recente articolo di ricerca pubblicato sulla rivista Nature Reviews Clean Technology, i ricercatori della Sichuan University e della Shenzhen University hanno integrato nel sistema di ricerca sulla produzione di idrogeno dall’acqua di mare gli effetti combinati di molteplici fattori presenti nei reali ambienti marini, ampliando la comprensione dai meccanismi di reazione microscopici fino all’espansione ingegneristica su scala macroscopica.

L’elettrolisi diretta dell’acqua di mare può utilizzare acqua di mare ed energie rinnovabili offshore per produrre idrogeno. Tuttavia, la complessità della composizione e della dinamica dell’acqua di mare, come le fluttuazioni della composizione, le perturbazioni dovute a vento e onde e la corrosione da aerosol salino, hanno ostacolato il passaggio dai progressi su scala di laboratorio alla scala industriale.

Questo studio ha passato sistematicamente in rassegna i principali meccanismi microscopici dell’elettrolisi diretta dell’acqua di mare e ha analizzato in modo critico l’applicabilità e i limiti di vari approcci all’espansione ingegneristica su scala più ampia.

Per la prima volta, ha stabilito un criterio di correlazione tra i meccanismi di reazione microscopici e il funzionamento dei sistemi macroscopici, colmando così il divario nella ricerca in un campo in cui le conoscenze fondamentali a livello microscopico sono rimaste scollegate dalle applicazioni pratiche di ingegneria.

Secondo le università, lo studio ha costruito un quadro sistematico di valutazione completo e multidimensionale che copre le prestazioni dei materiali, i processi interfacciali, la configurazione dei dispositivi, i fattori ambientali marini e l’adattabilità alle energie rinnovabili, offrendo così parametri di riferimento chiari e quantificabili per l’ottimizzazione dell’intera filiera della produzione di idrogeno dall’acqua di mare, della progettazione ingegneristica e della diffusione su larga scala.

-Foto Xinhua-

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