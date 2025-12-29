Cina: sviluppo di alta qualità dell’economia marittima dello Shandong (3)

JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 24 dicembre 2025, mostra un’impresa di cantieristica navale impegnata in lavori di costruzione navale a Rongcheng, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Negli ultimi anni, lo Shandong si è impegnato a costruire un cluster industriale di fascia alta che integri la cantieristica navale e la strumentazione di ingegneria navale nella penisola, intraprendendo un percorso di sviluppo di alta qualità guidato dall’economia marittima.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
