Cina: sviluppo di alta qualità dell’economia marittima dello Shandong (2)

JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 24 dicembre 2025, mostra la China State Shipbuilding Corporation Qingdao Beihai Shipbuilding Co., Ltd. impegnata in attività di costruzione navale presso la base industriale per la cantieristica navale e l’ingegneria navale della baia di Haixi a Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Negli ultimi anni, lo Shandong si è impegnato a costruire un cluster industriale di fascia alta che integri la cantieristica navale e la strumentazione di ingegneria navale nella penisola, intraprendendo un percorso di sviluppo di alta qualità guidato dall’economia marittima.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).