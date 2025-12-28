Cina: svelati i nomi dei topi della missione sulla stazione spaziale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un team di ricerca dell’Accademia Cinese delle Scienze ha reso noti sabato, durante un evento pubblico di divulgazione scientifica, i nomi dei quattro topi che hanno preso parte a una recente missione a bordo della stazione spaziale cinese.

I topi sono stati chiamati Wangtian, Lanyue, Zhuiyun e Zhumeng, nomi che significano rispettivamente “guardare il cielo”, “raggiungere la luna”, “inseguire le nuvole” e “seguire il sogno”. L’annuncio è stato accompagnato dalla diffusione di illustrazioni a fumetti dei topi, realizzate in collaborazione con l’agenzia Xinhua.

Il 31 ottobre, i quattro topi – contrassegnati dai numeri 6, 98, 154 e 186 – sono stati selezionati tra 48 candidati e inviati nel loro habitat temporaneo nello spazio a bordo della navicella con equipaggio Shenzhou-21. Durante la missione, Xinhua ha invitato il pubblico a proporre i nomi dei topi, con la selezione finale basata sui suggerimenti più popolari online.

(ITALPRESS).