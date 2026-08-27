Cina: Suqian, filiere di gelso e baco da seta stimolano economia dei villaggi (3)

SUQIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 26 agosto 2026, mostra una veduta del villaggio di Cansang, nella città di Suqian, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. Il villaggio, con 2.600 mu (circa 173 ettari) di piantagioni di gelso, si è concentrato sull’intera filiera industriale della coltivazione della pianta, dell’allevamento del baco da seta e della relativa lavorazione. Rivitalizzando risorse inutilizzate, il villaggio ha sviluppato iniziative quali l’adozione di piantagioni di gelso, visite didattiche e un turismo incentrato sul patrimonio culturale immateriale, e ha inoltre istituito quattro aree funzionali, tra cui un’area agricola, un’area produttiva legata alla sericoltura, un’area residenziale e un’area di integrazione commerciale. L’industria ha migliorato sia l’ambiente rurale sia il reddito degli abitanti del villaggio.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)