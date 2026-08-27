Cina: Huawei e HP siglano un accordo globale di licenza incrociata di brevetto

SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri il colosso tecnologico cinese Huawei e la società HP hanno annunciato la definizione di un accordo globale pluriennale di licenze incrociate di brevetto, che garantisce all’azienda tecnologica statunitense l’accesso a specifici brevetti relativi al Wi-Fi di proprietà di Huawei.

Secondo gli addetti ai lavori, questa collaborazione nel campo delle licenze di proprietà intellettuale testimonia le capacità di innovazione e la potenza tecnologica di base di Huawei.

“Huawei è impegnata nell’innovazione indipendente in settori di frontiera legati alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT)”, ha dichiarato Alan Fan, responsabile della proprietà intellettuale di Huawei. “Attraverso le licenze di brevetto, condividiamo le nostre innovazioni con il settore, offrendo ai consumatori di tutto il mondo esperienze tecnologiche avanzate, in particolare nel campo delle tecnologie standardizzate”.

Alla fine del 2025, Huawei aveva firmato oltre 260 accordi di licenza di brevetto con importanti produttori ICT negli Stati Uniti, in Europa, in Giappone, nella Repubblica di Corea e in altri mercati chiave, con 34 nuovi accordi aggiunti nel solo 2025.

Alla fine del 2024, invece, oltre 1,2 miliardi di dispositivi elettronici di consumo erano stati concessi in licenza nell’ambito dei brevetti Huawei relativi al Wi-Fi.

I ricavi di Huawei derivanti dalle licenze di brevetto hanno raggiunto circa 630 milioni di dollari USA nel 2024, secondo fonti dell’azienda.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).