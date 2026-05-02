Cina: sui treni cresce la domanda di trasporto di animali per la Festa del Lavoro (3)

GUIYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni addetti portano sul treno un trasportino per animali domestici alla stazione ferroviaria di Guiyang Nord, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 29 aprile 2026. In vista della Festa del Lavoro, è aumentata la domanda per i nuovi servizi di trasporto di animali domestici sui treni ad alta velocità. Gli operatori ferroviari in tutto il Paese stanno ottimizzando in modo complessivo le procedure di servizio e aggiornando i trasportini intelligenti per animali, garantendo una rigorosa separazione fisica tra animali e passeggeri per tutta la durata del viaggio. I passeggeri possono viaggiare con i propri animali o farli trasportare separatamente, opzioni che rispondono a diverse esigenze di trasporto degli animali domestici.

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