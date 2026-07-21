Il Canada entra nel GCAP in qualità di Paese osservatore

ONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Italia, Giappone e Regno Unito hanno formalizzato, nel corso del vertice dei ministri della Difesa a Londra, l’ingresso del Canada nel Global Combat Air Programme in qualità di Paese osservatore. Secondo quanto riferisce una nota pubblicata dal governo britannico, la decisione amplia la dimensione internazionale del programma destinato a sviluppare un sistema aereo da combattimento di nuova generazione con entrata in servizio prevista entro il 2035.

La dichiarazione congiunta sottolinea che lo status assegnato al Canada consentirà una conoscenza più approfondita della governance del GCAP, delle capacità in sviluppo, dell’assetto industriale, dei requisiti di sicurezza e delle possibili forme di cooperazione futura. Per i tre partner fondatori, il coinvolgimento canadese favorirà inoltre un maggiore allineamento delle priorità strategiche e una migliore comprensione reciproca delle esigenze connesse al futuro combattimento aereo.

L’adesione come osservatore non comporta, per ora, modifiche alla struttura decisionale trilaterale né impegni finanziari automatici, ma apre a Ottawa l’accesso a un quadro tecnologico e industriale di rilevanza strategica. Il GCAP riunisce competenze governative e industriali di Italia, Giappone e Regno Unito nello sviluppo di una piattaforma di sesta generazione integrata con sensori avanzati, capacità collaborative, architetture digitali e sistemi senza equipaggio.

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