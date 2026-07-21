Malta, il caldo estremo mette sotto pressione la rete elettrica

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La rete elettrica di Malta è tornata sotto pressione a causa dell’ondata di caldo estremo, che ha spinto la domanda di energia a livelli record, provocando interruzioni della fornitura in diverse località e riaccendendo i timori sulla tenuta del sistema di distribuzione.

Enemalta ha reso noto che abitazioni e attività commerciali sono stati colpiti da quattro guasti distinti e non collegati tra loro ai cavi della rete. Per limitare i disagi sono stati impiegati generatori mobili, mentre le squadre tecniche sono intervenute per ricollegare le sottostazioni interessate.

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(ITALPRESS).