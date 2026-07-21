Egitto, Abdelatty riceve una delegazione della Commissione per i Diritti Umani del Parlamento europeo

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdelatty, ha ricevuto una delegazione della Commissione per i Diritti Umani del Parlamento europeo, guidata dal presidente Monir Satouri, per un confronto sul rafforzamento della cooperazione tra l’Egitto e l’Unione europea nel settore dei diritti umani. Lo rende noto il Ministero degli Affari Esteri egiziano.

Nel corso dell’incontro, Abdelatty ha illustrato le iniziative adottate dal governo, tra cui la Strategia nazionale per i diritti umani 2026-2031, le riforme legislative e i programmi sociali e sanitari, ribadendo l’impegno del Cairo a promuovere un approccio globale ai diritti umani in collaborazione con le istituzioni internazionali e la società civile.

Il ministro ha inoltre richiamato le principali iniziative nazionali, tra cui Hayah Karima e 100 Million Health, sottolineando che tali risultati sono stati raggiunti nonostante le sfide economiche e di sicurezza e il peso dell’accoglienza di milioni di rifugiati e migranti. La delegazione del Parlamento europeo ha definito l’Egitto un partner strategico per la stabilità regionale, esprimendo apprezzamento per gli sforzi del Paese nell’accoglienza dei rifugiati e auspicando un ulteriore rafforzamento della cooperazione parlamentare e del dialogo con l’Unione europea.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).