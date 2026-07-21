Regno Unito, prima riunione di governo per Burnham: “Saremo attenti al costo della vita”

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Il nuovo governo formato da Andy Burnham sarà “attento al costo della vita”. Lo ha dichiarato il premier britannico, che ieri ha ricevuto mandato da Carlo III di formare il nuovo esecutivo nel Regno Unito. Nella giornata di oggi, nel corso della prima riunione di governo, Burnham ha detto ai suoi ministri che la loro missione è capire “cosa possiamo fare per alleviare, anche solo in minima parte, la pressione sulle spalle delle persone”.

Ha aggiunto che i ministri devono essere pronti a ridefinire le priorità di spesa, e che ciò comporterà alcune “decisioni difficili”, aggiungendo inoltre che il Cancelliere dello Scacchiere John Healey “controllerà attentamente” la situazione. Burnham ha già annunciato oggi il suo primo importante provvedimento politico da primo ministro, ovvero che l’Iva sulle bollette dell’elettricità verrà abolita a partire dal 1° ottobre.

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