TEHERAN (IRAN)(ITALPRESS) – Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha rivendicato l‘uccisione di un numero imprecisato di soldati americani in seguito a un attacco contro un centro di raduno delle forze USA nella zona di Al-Rukban, in Giordania.
In un comunicato, la Guardia Rivoluzionaria ha affermato che “il numero di morti reso noto dal ministro della Difesa americano è di gran lunga inferiore a quello reale”.
L’IRGC ha inoltre dichiarato di aver distrutto un sistema radar di difesa aerea e un cacciabombardiere F-15 all’interno della sua hangar in una base americana in Giordania.
Secondo la stessa fonte, il Corpo ha inoltre lanciato missili da crociera contro le infrastrutture della società americana Amazon in Bahrein, definendo l’azione una risposta al presunto attacco israeliano-statunitense contro la struttura nucleare di Darakhoin.
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