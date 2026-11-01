Cina: Steinmeier elogia il dinamismo e auspica una cooperazione più stretta

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, in visita di Stato in Cina da martedì a sabato, ha elogiato il dinamismo della Cina nell’innovazione tecnologica, nella crescita verde e nella cultura tradizionale, chiedendo un maggiore impegno bilaterale.

Martedì Steinmeier e sua moglie, Elke Büdenbender, hanno visitato la Volkswagen Group China Technology Company a Hefei, capoluogo della provincia dell’Anhui, nella Cina orientale, dove sono stati informati sulla strategia e sulle attività di ricerca e sviluppo dell’azienda in Cina e hanno provato un veicolo a nuova energia.

L’azienda è il più grande centro di ricerca e sviluppo di Volkswagen al di fuori della Germania. Steinmeier si è detto lieto di vedere ingegneri tedeschi e cinesi sviluppare insieme software per automobili e ha espresso l’auspicio di una cooperazione più stretta tra le imprese dei due Paesi.

Mercoledì la coppia presidenziale ha visitato il villaggio di Hongcun, sito del patrimonio culturale mondiale, e successivamente è salita sul monte Huangshan, entrambi nell’Anhui. Steinmeier ha dichiarato di aver visitato la Cina otto volte negli ultimi 25 anni, di aver viaggiato in molte parti del Paese e di averne sempre seguito lo sviluppo con sincero rispetto.

Parlando giovedì mattina durante una visita a una torre di osservazione meteorologica alta 325 metri a Pechino, Steinmeier ha affermato che il cambiamento climatico è una delle sfide più gravi che il mondo si trova ad affrontare oggi. “Solo lavorando insieme possiamo affrontare questa sfida”, ha dichiarato, aggiungendo che la Germania è pronta a continuare a collaborare con la Cina come partner forti.

Più tardi, nel pomeriggio, Steinmeier ha tenuto un discorso all’Università di Pechino, nel quale ha riflettuto su quanto aveva visto e appreso durante la visita di cinque giorni. “Dall’avvio della riforma e dell’apertura, l’economia cinese è cresciuta in modo straordinario, senza precedenti nella storia mondiale sia per velocità sia per dimensioni, e questo suscita in me profonda ammirazione”, ha dichiarato.

Ha osservato che la Cina è oggi una delle economie più innovative al mondo ed è all’avanguardia in molti mercati orientati al futuro.

Steinmeier ha elogiato i risultati della Cina nello sviluppo verde. Citando la rapida diffusione dei veicoli elettrici e un traffico urbano più silenzioso, ha osservato che questi sviluppi sono strettamente legati al programma cinese di modernizzazione e sviluppo sostenibile.

La visita ha avuto risonanza anche nella comunità imprenditoriale. “I continui scambi ad alto livello tra Germania e Cina hanno favorito un quadro più stabile e prevedibile per la cooperazione tra imprese”, ha dichiarato Ralf Brandstätter, presidente e amministratore delegato di Volkswagen Group China, aggiungendo che solide relazioni bilaterali creeranno condizioni più favorevoli per la sinergia tecnologica e la collaborazione lungo le filiere industriali.

“Sebbene i nostri due Paesi abbiano differenze, scambi e cooperazione stretti ci aiuteranno a comprenderci meglio”, ha dichiarato Steinmeier, esprimendo l’auspicio che più persone in Germania e in Cina si incontrino e si conoscano, approfondendo la comprensione reciproca attraverso un dialogo franco e aperto.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)