Cina: Jingdezhen vince il Premio globale per lo sviluppo sostenibile delle città

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La celebrazione globale della Giornata mondiale delle città 2026 si è tenuta ieri a Fuzhou, nella Cina orientale, con cinque città, tra cui Jingdezhen, la “capitale della porcellana” cinese, insignite della quarta edizione del Premio globale per lo sviluppo sostenibile delle città, noto anche come Premio Shanghai.

L’evento si svolge dal 31 ottobre al 2 novembre. Oltre a Jingdezhen, le altre quattro città vincitrici del Premio Shanghai, che riconosce i risultati raggiunti dalle città nello sviluppo urbano sostenibile, sono Addis Abeba, in Etiopia, Santiago de Cali, in Colombia, Istanbul, in Turchia, e Katowice, in Polonia.

L’evento riunisce alti funzionari delle Nazioni Unite insieme a rappresentanti di governi nazionali, autorità locali, organizzazioni internazionali, istituzioni accademiche, settore privato e reti comunitarie, per condividere le migliori pratiche e promuovere soluzioni concrete alle sfide urbane comuni.

Nel dicembre 2013, la 68esima Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che ha designato il 31 ottobre come Giornata mondiale delle città a partire dal 2014. Si è trattato della prima giornata internazionale proposta dal governo cinese alle Nazioni Unite.

La cultura della ceramica è da tempo un mezzo ideale per il dialogo tra civiltà. In qualità di merce fondamentale dell’antica Via della Seta, la porcellana di Jingdezhen è stata un simbolo culturale distintivo, attraverso il quale il mondo ha conosciuto la Cina e la Cina si è aperta al mondo.

Basandosi su questa eredità, Jingdezhen ha adottato un modello di sviluppo che combina la conservazione culturale con il rinnovamento creativo. Le ex fabbriche di porcellana sono state trasformate in distretti culturali e creativi, le vecchie strade sono costellate di installazioni a tema ceramico e i quartieri storici sono stati accuratamente preservati e rivitalizzati.

La città ospita oltre 3.200 eredi del patrimonio culturale immateriale nell’artigianato della ceramica. È stata inoltre riconosciuta come Città dell’artigianato e delle arti popolari nell’ambito della Rete delle città creative dell’UNESCO.

Il riconoscimento ottenuto da Jingdezhen è solo un esempio dei più ampi sforzi della Cina per il rinnovamento urbano.

Il rinnovamento urbano presenta inoltre un enorme potenziale per gli investimenti e i consumi. La Cina ha fissato l’obiettivo di riqualificare 1.500 vecchie strade e complessi industriali tra il 2026 e il 2030, introducendo nuove industrie e modelli di business per imprimere nuovo slancio allo sviluppo urbano.

“La trasformazione di vecchie strade e siti industriali in distretti culturali e creativi favorisce la crescita della ristorazione, del commercio al dettaglio e dell’intrattenimento”, ha dichiarato Yan Yuejin, vicedirettore dell’E-house China R&D Institute.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)