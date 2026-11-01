Cina: economia marittima in crescita del 4,9% nei primi nove mesi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il prodotto lordo marittimo della Cina ha raggiunto gli 8.500 miliardi di yuan (circa 1.270 miliardi di dollari) nei primi tre trimestri di quest’anno, in aumento del 4,9% su base annua, secondo i dati diffusi dal ministero delle Risorse naturali.

L’economia marittima ha mantenuto una crescita stabile, con una struttura migliorata, una maggiore resilienza e uno slancio crescente, procedendo verso uno sviluppo innovativo e di alta qualità, ha dichiarato il ministero.

Nei primi tre trimestri, la produzione nazionale di petrolio greggio offshore è aumentata del 3,5% su base annua e quella di prodotti acquatici marini è cresciuta del 4,6%.

Per quanto riguarda le industrie marittime tradizionali, i nuovi ordini di costruzione navale, gli ordini completati e il portafoglio ordini sono aumentati rispettivamente del 98,5%, del 35% e del 41,9% su base annua; nel frattempo, la Cina ha mantenuto il primato per quota di mercato globale. Il volume delle merci e quello dei container movimentati nei porti costieri sono cresciuti rispettivamente dell’1,6% e del 4,7%.

Le industrie marittime emergenti hanno registrato miglioramenti sia nella qualità sia nell’efficienza. In particolare, il valore dei nuovi ordini di attrezzature per l’ingegneria marittima è aumentato del 123,3% su base annua, rappresentando oltre l’80% del mercato globale.

Il settore della desalinizzazione e dell’utilizzo integrato dell’acqua di mare ha compiuto nuovi progressi, con una capacità complessiva dei nuovi progetti di desalinizzazione avviati quest’anno superiore a 520.000 tonnellate al giorno.

Il turismo marittimo cinese ha mantenuto una crescita stabile nei primi tre trimestri, ha dichiarato il ministero.

Dai Bin, presidente dell’Accademia cinese del turismo, ha affermato che il turismo marittimo è caratterizzato da una forte componente esperienziale, un elevato contenuto tecnologico e ampi collegamenti tra settori. Durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), è necessario collegare città costiere, baie, porti e isole per creare un corridoio turistico marittimo da sud a nord e nuovi poli di crescita dell’industria marittima che sostengano la costruzione di una potenza turistica.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)