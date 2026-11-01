Furto di gioielli da 200mila euro a Malta, l’Europol arresta 5 persone in Svezia

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un’operazione coordinata a livello europeo ha portato all’arresto in Svezia di cinque persone, quattro uomini e una donna, sospettate di aver messo a segno un furto di gioielli del valore di 200mila euro ai danni della Victor Azzopardi Jewellers di Floriana, a Malta, lo scorso marzo. L’operazione è il risultato di un’indagine congiunta condotta dall’Unità Grandi Crimini della polizia maltese e da Europol, che ha consentito di ricostruire gli spostamenti dei sospettati e seguirne le tracce attraverso diversi Paesi europei.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe agito con un piano prestabilito. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano un uomo e una donna entrare nella gioielleria e dirigersi verso un armadio blindato. L’uomo avrebbe quindi aperto il mobile, impossessandosi dei preziosi, prima di lasciare il negozio insieme alla complice.

Uno dei sospettati avrebbe nel frattempo distratto un dipendente chiedendo informazioni sui gioielli esposti in vetrina, agevolando l’azione degli altri componenti del gruppo. Dopo il furto, i cinque avrebbero raggiunto l’aeroporto e lasciato Malta nella stessa giornata. Tre sarebbero volati a Madrid, mentre gli altri due avrebbero raggiunto Parigi. L’automobile utilizzata per la fuga è stata successivamente ritrovata abbandonata a Luqa. Le indagini hanno infine consentito di localizzare i sospettati in Svezia, dove sono stati arrestati. Le autorità maltesi stanno ora lavorando per ottenerne l’estradizione, affinché possano essere sottoposti a procedimento giudiziario a Malta. Gli investigatori ritengono inoltre che il gruppo possa essere coinvolto in un altro importante furto commesso nell’arcipelago maltese.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).