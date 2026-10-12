A BORDO DELLA NAVE DA RICERCA DEEP SEA NO. 1 (XINHUA) – Alcuni membri del personale preparano il sommergibile con equipaggio cinese Jiaolong, progettato per l’esplorazione delle profondità marine, prima della sua immersione a bordo della nave da ricerca Deep Sea No. 1, nell’Oceano Pacifico occidentale, il 10 ottobre 2026. La nave da ricerca cinese Deep Sea No. 1, che trasporta il sommergibile, è arrivata sabato nel bacino delle Caroline orientali, nell’Oceano Pacifico occidentale, per condurre ricerche scientifiche in acque profonde. Si tratta della 466esima immersione del Jiaolong, con una profondità prevista di circa 4.500 metri.
-Foto Xinhua-
(XINHUA).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]