Cina: siti della porcellana di Jingdezhen diventano patrimonio UNESCO (1)

JNGDEZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto d’archivio scattata il 28 agosto 2024 mostra un artigiano che realizza il corpo in argilla sulla ruota in uno studio a Jingdezhen, nella provincia orientale cinese di Jiangxi. Sabato, durante la 48esima sessione del Comitato del patrimonio mondiale tenutasi a Busan, in Corea del Sud, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ha aggiunto i siti dell’industria artigianale della porcellana di Jingdezhen alla Lista del patrimonio mondiale. Con questa iscrizione, il numero totale dei siti Patrimonio mondiale in Cina sale a 61.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]