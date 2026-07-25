Impresa Carapaz nella 20^ tappa, Pogacar ipoteca il suo quinto Tour

IPA86978979 - July 25, 2026, Alpe D'huez, France: American Sepp Kuss of Team Visma-Lease a Bike, Ecuadorian Richard Carapaz of EF Education-EasyPost and Australian Jai Hindley of Red Bull-BORA-hansgrohe pictured in action during stage 20 of the 2026 Tour de France cycling race, a stage of 171km Le Bourg d'Oisans to Alpe d'Huez, on Saturday 25 July 2026. The 113th edition of the Tour de France starts on Saturday 4 July in Barcelona, Spain, and will finish in Paris, France on the 26th of July. (Credit Image: © Jasper Jacobs/Belga via ZUMA Press)

ALPE D’HUEZ (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar ipoteca il suo quinto Tour de France. Lo sloveno della UAE Emirates, che aveva di fatto già blindato il successo già nelle settimane precedenti, chiude al quarto posto la ventesima tappa dell’edizione 2026, 170,9 chilometri fra Le Bourg-d’Oisans e l’Alpe d’Huez, conservando un vantaggio rassicurante sui rivali. A far festa è anche Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) che, dopo essere andato in fuga per il terzo giorno consecutivo, completa una grandiosa impresa centrando la sua decima vittoria in un grande giro, la terza alla Grande Boucle. L’ecuadoriano, inoltre, si assicura anche la maglia a pois. Il miglior giovane si conferma Isaac Del Toro (UAE Emirates), mentre Mads Pedersen (Lidl-Trek) blinda la maglia verde. Ottima prova di Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe), che taglia il traguardo alle spalle di Carapaz, staccato di 26″, e mette in cassaforte il secondo posto nella generale dietro Pogacar. Domani è in programma la ventunesima ed ultima tappa, la Thoiry-Parigi (Champs-Elysees) che è stata ridotta da 133 ad 89 km a causa dell’emergenza incendi.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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