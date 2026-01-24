LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang ha registrato continui miglioramenti nel sistema dei servizi medici e sanitari grazie al costante afflusso di risorse mediche di alta qualità provenienti da tutto il Paese, come riferito dalle autorità locali.

Alla fine del 2025, il centro medico nazionale per le malattie dell’altopiano presso l’Ospedale popolare della regione ha superato una valutazione complessiva condotta dalla Commissione nazionale per la sanità, come dichiarato da Kelsang Yudron, direttrice della commissione sanitaria regionale.

Il primo centro regionale di oncologia chirurgica ha completato l’ispezione finale, e sono stati stanziati fondi per un totale di 940 milioni di yuan (circa 134,42 milioni di dollari USA) per la costruzione di due centri medici regionali nazionali.

La capacità di prevenzione e cura delle malattie nella regione è stata significativamente rafforzata. Sono state istituite con successo quattro zone dimostrative a livello nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie croniche. Non sono stati segnalati nuovi casi di malattia di Kaschin-Beck e la cura della cataratta può essere effettuata all’interno della regione.

Allo stesso modo, anche i servizi di salute materno-infantile hanno registrato un continuo potenziamento nella regione. Sono stati istituiti complessivamente 17 centri di terapia intensiva per donne in gravidanza e neonati e il tasso di vaccinazione volontaria gratuita contro l’HPV tra le ragazze idonee di età compresa tra 13 e 14 anni ha raggiunto il 91,1%, superando l’obiettivo iniziale. Inoltre, oltre 500.000 donne si sono sottoposte a screening per i tumori del collo dell’utero e al seno, secondo quanto riferito dalla direttrice.

In aggiunta, la regione ha aperto sei linee telefoniche di assistenza psicologica.

Tra il 2021 e il 2025, il settore sanitario dello Xizang ha registrato una notevole espansione. Il numero delle strutture sanitarie è salito da 6.938 a 7.231, mentre la disponibilità di posti letto è aumentata da 18.942 a 21.488. Il numero totale degli operatori sanitari è cresciuto da 40.899 a 50.766, come dichiarato da Kelsang Yudron.

Il finanziamento complessivo destinato al settore sanitario nella regione ha raggiunto i 60,89 miliardi di yuan nel periodo 2021-2025, segnando un aumento del 64,19% rispetto al quinquennio precedente.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).