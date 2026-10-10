Cina: Sichuan, immagini aeree dei luoghi storici della Lunga Marcia (1)

CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 13 agosto 2026, mostra una zona umida nella contea di Hongyuan, nella prefettura autonoma tibetana e Qiang di Aba, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Il 2026 segna il 90esimo anniversario della vittoria della Lunga Marcia. Il Sichuan fu strettamente legato alle attività dell’Armata Rossa dal 1935 al 1936. Durante la vicenda, l’Armata Rossa attraversò il fiume Jinsha, formò l’Alleanza di Yihai, si aprì un varco combattendo attraverso il fiume Dadu, conquistò il ponte di Luding, scalò montagne innevate e attraversò praterie, proseguendo poi la marcia verso nord fino alla vittoria.

-Foto Xinhua-

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