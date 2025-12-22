Cina: si valuta una revisione della legge sul commercio estero

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una bozza di revisione della Legge cinese sul commercio estero è stata presentata lunedì alla sessione in corso del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo per la seconda lettura, con nuove disposizioni volte a sostenere lo sviluppo del commercio digitale e ad accelerare la costruzione di un sistema verde di commercio.

La bozza rivista introduce disposizioni per promuovere un sistema di servizi finanziari transfrontalieri e portare avanti lo sviluppo digitale del commercio estero, compreso il riconoscimento internazionale reciproco dei certificati digitali e delle firme elettroniche per agevolare gli scambi.

Per quanto riguarda il commercio verde, la bozza rivista include disposizioni per promuovere lo sviluppo di standard, di sistemi di certificazione ed etichettatura per i prodotti legati al commercio verde e sostiene e promuove la formazione di una forza lavoro qualificata nel commercio estero.

La bozza aggiunge inoltre disposizioni per sostenere gli sforzi della Cina nel diventare un operatore commerciale di qualità, tutelare un ordine economico e commerciale internazionale equo e giusto e rafforzare le funzioni e la capacità di servizio delle piattaforme di promozione del commercio.

La bozza chiarisce le modalità comuni del commercio dei servizi e incoraggia il commercio internazionale dei servizi attraverso la fornitura transfrontaliera, il consumo all’estero, la presenza commerciale e il movimento delle persone fisiche.

Nel definire le responsabilità giuridiche, la bozza rivista tiene conto del fatto che molti operatori del commercio estero sono piccole e micro imprese. Adegua pertanto le disposizioni per quanto riguarda le sanzioni, eliminando gli importi minimi delle multe, consentendo alle autorità di applicare penalità in modo più accurato in base alle specifiche circostanze dei singoli casi.

