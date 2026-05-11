RinnovArea, a Thiesi partono i cantieri di riqualificazione degli edifici. Piu “Su casa e qualità dell’abitare nessun territorio deve restare indietro”

CAGLIARI (ITALPRESS) – Sono stati avviati nella mattinata di oggi a Thiesi i cantieri di RinnovArea, il piano straordinario di riqualificazione del patrimonio dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (Area). Sono partiti ad aprile i lavori in tutta l’Isola del programma da 300 milioni che prevede la riqualificazione degli edifici di edilizia popolare di proprietà di Area. I cantieri interessano ogni territorio della regione, dai comuni più popolosi a quelli più piccoli, come nel caso di Thiesi in cui stamane sono stati avviati i lavori negli stabili in via G. A. De Martini (civici 22,23,24,25).

“Nessun territorio deve restare indietro – evidenzia l’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu – soprattutto quando si parla della qualità dell’abitare. Ogni cittadina e ogni cittadino hanno diritto ad avere un luogo salubre e dignitoso in cui costruire la propria vita inseriti in un contesto accogliente, come precondizione per sentirsi parte della comunità in cui si risiede”.

Gli interventi in via De Martini, avviati oggi, sono relativi al degrado strutturale delle facciate degli edifici con lavorazioni sulle parti ammalorate e il rispristino di intonaco e tinteggiatura; previsto anche il rifacimento dell’intero pacchetto di copertura piana a terrazza delle 4 parti comuni, comprensivo di impermeabilizzazione, massetto delle pendenze e ghiaia lavata. Interventi sugli infissi superiori delle parti comuni interessati dalle infiltrazioni di acqua. Rimozione completa del cappotto verticale e rifacimento dell’intonaco esterno con tinteggiatura; fornitura e posa in opera dei pluviali in acciaio e dei canali di gronda. Manutenzione straordinaria degli apparecchi illuminanti esterni sul pilotis delle 4 parti comuni (rimozione e sostituzione) e pulizia e tinteggiatura delle pareti interne verticali e orizzontali, infine sono previste nel piano di interventi anche la manutenzione straordinaria del tetto e piccole sostituzioni mirate ed alla messa in sicurezza degli impianti.

“Quello sull’edilizia residenziale pubblica è un impegno che ho preso fin dal mio insediamento – sottolinea Piu – e il programma RinnovArea è una parte importante di un nuovo approccio al tema alloggi erp che stiamo portando avanti. L’imponente stanziamento inedito di risorse e la partenza in tempi record dei cantieri ne è la dimostrazione pratica”.

L’Accordo quadro RinnovArea è il primo intervento attuativo del Piano straordinario di interventi per la riqualificazione delle case popolari di proprietà di Area. La cura e il miglioramento nella gestione del patrimonio edilizio da parte dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa si realizzerà attraverso interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria in tutto il territorio regionale.

La distribuzione dei fondi sulle varie aree territoriali è stata definita sulla base di un criterio oggettivo, che è quello del numero degli alloggi ERP (Edilizia residenziale pubblica), e dopo lo stanziamento ulteriore dei fondi FSC, la ripartizione è aggiornata per Cagliari, che conta circa 7 mila alloggi, a oltre 111 milioni di euro che comprendono anche il progetto di Sant’Elia, per Sassari, con circa 6.550 alloggi, a 73 milioni, per Carbonia-Iglesias con circa 4.320 alloggi, a 48 milioni, a Nuoro con circa 3.510 alloggi, a 39 milioni e per Oristano, che conta circa 2.500 alloggi, a 28 milioni euro.

– Foto Regione Sardegna –

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