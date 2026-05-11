NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sebbene il rischio per la salute pubblica derivante dal virus rimanga basso, è fondamentale che gli sforzi sanitari internazionali garantiscano la sicurezza di tutti, compresi i passeggeri e l’equipaggio della MV Hondius”. Lo ha scritto su X il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. “Desidero esprimere il mio sostegno al governo spagnolo e agli altri Paesi nella gestione dell’emergenza hantavirus in stretto coordinamento con i nostri colleghi dell’Oms”, ha dichiarato ancora Guterres.

La nave da crociera, attraccata al porto di Granadilla sull’isola di Tenerife, dovrebbe ripartire verso i Paesi Bassi oggi pomeriggio attorno alle 18. Il governo spagnolo ha fatto sapere che le procedure di evacuazione dei passeggeri dovrebbero essere completate “il prima possibile” in giornata. Il ministero della Salute di Madrid ha fatto sapere che sono state adottate tutte le misure necessarie per interrompere qualsiasi potenziale catena di trasmissione.

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