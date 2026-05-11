ADM e IILA firmano Memorandum d’Intesa per rafforzare la cooperazione in America Latina

ROMA (ITALPRESS) – L‘Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) e l’Organizzazione internazionale italo-latino americana (IILA) hanno firmato, oggi, a Roma, alla presenza del Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, un Memorandum d’Intesa volto a rafforzare la cooperazione tecnica e istituzionale nei Paesi dell’America Latina, con particolare attenzione alla sicurezza delle frontiere e al contrasto dei traffici illeciti.

L’accordo, sottoscritto dal Direttore dell’ADM, Roberto Alesse, e dal Segretario Generale dell’IILA, Giorgio Silli, prevede lo sviluppo di programmi congiunti di formazione, capacity building e assistenza tecnica, anche nell’ambito di iniziative multilaterali e del programma europeo EUROFRONT.

Nel corso della cerimonia, il Viceministro Cirielli ha evidenziato come l’Agenzia delle dogane e dei monopoli si confermi uno strumento strategico della cooperazione italiana, capace di garantire livelli di cooperazione tecnica in materia doganale sempre più strutturati con i Paesi di nostro prioritario interesse. In questo contesto, il Memorandum consente di estendere tali attività ai programmi svolti in coordinamento con l’IILA e rivolti ai Paesi dell’America Latina, contribuendo al rafforzamento degli scambi commerciali intercontinentali e al miglioramento dei sistemi di controllo alle frontiere.

Il Segretario Generale dell’IILA, Giorgio Silli, ha sottolineato come l’intesa rappresenti un ulteriore passo nel consolidamento del partenariato tra Italia e America Latina, rafforzando il ruolo dell’Organizzazione quale piattaforma multilaterale di riferimento per la promozione della cooperazione tecnica, lo scambio di competenze e la valorizzazione delle migliori pratiche a beneficio dei Paesi membri, anche nei settori della sicurezza delle frontiere e della facilitazione degli scambi.

Nel suo intervento, il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse, ha evidenziato come l’intesa rafforzi la proiezione internazionale dell’Agenzia e consolidi la cooperazione con un’area di crescente rilevanza strategica per l’Italia e per l’Europa.

In tale quadro, l’evoluzione del contesto internazionale, anche alla luce dell’Accordo di associazione UE-Mercosur, è destinata a determinare un significativo incremento degli scambi tra Europa e America Latina, rendendo sempre più necessario il rafforzamento dell’efficienza dei sistemi doganali e dei controlli, al fine di prevenire frodi e traffici illeciti e garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento, la tutela del mercato e la protezione dei consumatori. L’intesa si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento delle relazioni tra Italia e America Latina e contribuisce a promuovere sistemi di cooperazione e di scambio sempre più sicuri, trasparenti e sostenibili.

(ITALPRESS).