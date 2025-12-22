Cina: si valuta una legge per la protezione ambientale dell’Antartide

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I legislatori cinesi hanno avviato la revisione di una bozza di legge sulle attività in Antartide e sulla protezione ambientale nel continente antartico.
La bozza è stata presentata lunedì alla sessione in corso del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, l’organo legislativo nazionale, per la prima lettura.
La legge mira a coordinare, gestire e regolamentare meglio le attività in Antartide, comprese la ricerca scientifica, il turismo e la pesca, fornendo al contempo un solido sostegno giuridico alla partecipazione della Cina nella governance globale dell’Antartide.
La bozza è composta da sette capitoli e da un totale di 57 articoli.
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]