Cina: si valuta revisione della legge sul cinese standard parlato e scritto

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I legislatori cinesi stanno esaminando una bozza di revisione della Legge sulla lingua cinese standard parlata e scritta.
La bozza è stata presentata lunedì durante una sessione in corso del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo per la seconda lettura.
La bozza richiede che le pubblicazioni online, inclusi i giochi online, utilizzino il cinese standard come forma base di espressione, al fine di regolamentare ulteriormente l’uso della lingua cinese standard nel cyberspazio.
La bozza di revisione stabilisce inoltre che le fiere, le conferenze e altri eventi internazionali organizzati in Cina, che utilizzano lingue straniere per cartelli, etichette o materiali promozionali, debbano includere anche il cinese standard.
Inoltre, la bozza specifica che l’istruzione legata alla lingua cinese a livello internazionale dovrebbe concentrarsi sull’insegnamento del cinese standard.
