Cina: si valuta revisione della legge per tutelare diritti dei passeggeri aerei

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I legislatori cinesi hanno iniziato a esaminare una bozza di revisione della Legge sull’aviazione civile, nella quale sono state aggiunte nuove disposizioni per rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei passeggeri.

La bozza è stata presentata lunedì alla sessione in corso del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, l’organo legislativo del Paese, per la terza lettura.

La bozza stabilisce che le imprese di trasporto aereo pubblico e gli operatori aeroportuali debbano migliorare la pianificazione della capacità di trasporto, ottimizzare l’allocazione delle risorse e rafforzare le ispezioni e la manutenzione, al fine di ridurre i ritardi o le cancellazioni dei voli causati da fattori interni.

La bozza richiede inoltre che le imprese di trasporto aereo pubblico e gli operatori aeroportuali pubblichino informazioni in modo tempestivo e preciso, informando i passeggeri sulle ragioni dei ritardi o delle cancellazioni dei voli, nonché sugli aggiornamenti relativi alle operazioni di volo.

Stabilisce anche che tali imprese e operatori possano adottare misure appropriate qualora non dispongano di una capacità sufficiente di garanzia della sicurezza.

Inoltre, la bozza specifica che gli aeromobili impiegati in missioni antincendio e di soccorso sono esclusi dall’ambito degli aeromobili civili e chiarisce che l’ente nazionale di gestione del traffico aereo ha il potere di amministrare le risorse dello spazio aereo del Paese conformemente alla legge e di formulare i regolamenti pertinenti.

