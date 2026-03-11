Cina: si chiude quarta sessione annuale del 14esimo Comitato nazionale della CPPCC

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La quarta sessione del 14esimo Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (CPPCC) tiene la sua riunione di chiusura presso la Grande Sala del Popolo a Pechino, capitale della Cina, l’11 marzo 2026. Xi Jinping e altri leader del Partito e dello Stato, tra cui Li Qiang, Zhao Leji, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi e Han Zheng, hanno partecipato alla riunione.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).