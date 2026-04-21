Cina: Shouguang, al via 27esima International Vegetable Science & Technology Expo (1)

WEIFANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone visitano la 27esima edizione della China International Vegetable Science and Technology Expo a Shouguang, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 20 aprile 2026. L’evento si è aperto qui oggi e durerà fino al 30 maggio.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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