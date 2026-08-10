SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un robot umanoide smista pacchi in un centro di consegna di China Post Group Co. Ltd. a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 6 agosto 2026. I robot umanoidi vengono impiegati in un’ampia gamma di applicazioni a Shenzhen, diventando sempre più integrati nel lavoro e nella vita quotidiana.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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