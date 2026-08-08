BOGOTA’ (COLOMBIA) (ITALPRESS) – La Colombia ha riconosciuto ufficialmente la sovranità del Marocco sul Sahara Occidentale, segnando un importante cambio di passo nelle relazioni diplomatiche tra Bogotá e Rabat.

L’annuncio è stato reso noto dalla Cancelleria colombiana al termine dell’incontro bilaterale tra il vicepresidente colombiano José Manuel Restrepo, il ministro degli Esteri Omar Bula e i rappresentanti del governo del Regno del Marocco.

La decisione si inserisce nella volontà del nuovo esecutivo colombiano di rilanciare e rafforzare le relazioni con il Regno del Marocco, adottando una prospettiva strategica di lungo periodo.

La Cancelleria ha sottolineato che, con questa scelta, la Colombia intende “rivitalizzare la propria relazione con il Marocco sulla base di una visione a lungo termine”, nella convinzione che il riavvicinamento bilaterale possa servire pienamente gli interessi del popolo colombiano.

La nuova posizione di Bogotá rappresenta un’importante evoluzione della politica colombiana sulla questione del Sahara Occidentale e rafforza ulteriormente la dinamica internazionale a sostegno della sovranità marocchina sul territorio.

La decisione apre inoltre una nuova fase nei rapporti tra Colombia e Marocco, con la prospettiva di un rafforzamento della cooperazione politica, economica e diplomatica tra i due Paesi.

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