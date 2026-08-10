NINGXIANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lavoratori in uno stabilimento della Changsha FinDreams Battery Co. Ltd. nella città di Ningxiang, nella provincia centrale cinese dell’Hunan, il 5 luglio 2026.

La città di Ningxiang si è concentrata sullo sviluppo dell’industria avanzata dei materiali per lo stoccaggio energetico e ha costruito una catena industriale completa che comprende materiali per lo stoccaggio energetico, produzione di celle per batterie e riciclo delle batterie usate. Da gennaio a maggio di quest’anno, la città contava 43 grandi imprese nel settore dei materiali per lo stoccaggio energetico, con un valore della produzione industriale superiore a 26 miliardi di yuan (circa 3,6 miliardi di dollari).

-Foto Xinhua-

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