Spagna, implementati i controlli alle frontiere per i viaggiatori in arrivo dall’Italia

ROMA (ITALPRESS) – Il governo spagnolo ha implementato controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall’Italia, dopo che il governo italiano si è rifiutato di revocare le misure imposte ai cittadini spagnoli dall’inizio della crisi migratoria a Ceuta.

Secondo quanto riporta il quotidiano El Pais, infatti, i controlli rimarranno inizialmente in vigore fino al 7 settembre e il ministero dell’Interno ha comunicato che le squadre di controllo di frontiera decideranno sul posto se controllare interi voli o solo alcuni passeggeri.

Fonti della Polizia Nazionale presso l’aeroporto di Barcellona hanno dichiarato: “L’Italia è un punto critico per l’immigrazione. Controlleremo solo i passeggeri che riteniamo sospetti”. Come riporta il quotidiano spagnolo ogni velivolo è monitorato da un numero di agenti compreso tra due e quattro che controllano a campione la documentazione di una percentuale compresa tra il 5% e il 10% dei passeggeri.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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