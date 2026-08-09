ROMA (ITALPRESS) – Almeno cinque persone sono morte e decine sono rimaste ferite per gli attacchi incrociati durante la notte tra Russia e Ucraina. Due persone hanno perso la vita e diverse sono rimaste ferite in un attacco russo a Kharkiv che “ha distrutto quattro piani di un palazzo residenziale”, secondo quanto riferito su X dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Sotto attacco anche Odessa, dove ci sono almeno 8 feriti.

“Sono in corso – afferma Zelensky – i lavori per ripristinare l’erogazione di energia elettrica. Anche edifici residenziali e il porto sono stati danneggiati durante la notte”. Il governatore ad interim della regione russa di Belgorod Alexander Shuvaev ha scritto sui social che tre persone sono morte e 25 ferite nel corso di un attacco ucraino.

PAPA LEONE “FERMARE LA SPIRALE DI VIOLENZA”

“La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. E’ tempo di fermare la spirale di violenza, dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace”. Questo l’appello di Papa Leone al termine dell’Angelus, in merito alle “notizie dolorose di persone innocenti uccise, ferite in Ucraina e Russia”. Il Pontefice si dice “vicino alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutti coloro che soffrono a causa del conflitto in atto. Di fronte a tanto dolore, rinnovo l’accurato appello affinchè si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili”. Papa Leone ha espresso anche preoccupazione per “la tragica situazione in Sudan, specialmente nella città di El Obeid. Esprimo la mia spirituale vicinanza al popolo di quella nazione e rinnovo il mio appello alle autorità affinchè garantiscano i corridoi umanitari alle popolazioni civili. Allo stesso tempo, esorto la comunità internazionale a supportare gli sforzi per giungere a un immediato cessate il fuoco”.

– foto Ipa Agency –

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