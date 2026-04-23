Cina: Shenzhen promuove tutela della biodiversità (1)

SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questo screenshot senza data, catturato da un video ripreso da una telecamera a infrarossi, mostra dei cinghiali che attraversano il ponte n.1 del Kunpeng Trail a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. Negli ultimi anni Shenzhen ha esplorato un percorso peculiare per la tutela della biodiversità nelle aree urbane, attraverso lo sviluppo di sentieri ecologici, la realizzazione di strutture eco-compatibili e l’attuazione di una gestione ecologica più accurata. Questi interventi hanno garantito spazio sufficiente agli habitat della fauna selvatica e alle rotte migratorie, creando “percorsi doppi” a sostegno della convivenza armoniosa tra esseri umani e animali selvatici.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).