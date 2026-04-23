Cina: Xiamen Airlines inaugura trasporto di animali domestici in cabina su voli nazionali

XIAMEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La compagnia aerea cinese Xiamen Airlines ieri ha inaugurato un servizio che consente ai passeggeri di portare in cabina i propri animali domestici di piccola taglia su oltre 270 rotte nazionali, nel quadro della crescente domanda di servizi pet-friendly.

Il servizio copre attualmente 20 destinazioni popolari, tra cui Pechino, Shanghai, Hangzhou, Chongqing, Xiamen, Fuzhou e Quanzhou.

I passeggeri della classe economy possono scegliere tra due opzioni per il trasporto a bordo: prenotare un posto aggiuntivo per l’animale oppure trasportarlo senza acquistare un ulteriore sedile.

Ogni passeggero adulto può portare con sé un solo animale domestico, mentre su ciascun volo sono ammessi al massimo quattro animali.

Per garantire un’esperienza di viaggio senza inconvenienti, la Xiamen Airlines ha semplificato il processo di prenotazione. I passeggeri possono effettuare la richiesta almeno 24 ore prima della partenza attraverso il sito ufficiale della compagnia, l’app mobile e i canali del servizio clienti.

Il giorno del viaggio, le procedure di check-in per gli animali devono essere completate due ore prima della partenza.

Inoltre, secondo quanto affermato dalla compagnia, viene offerta gratuitamente un’assicurazione per gli animali trasportati, vengono predisposte aree pet-friendly e forniti accessori di supporto in omaggio, come reti protettive per i trasportini e coprisedili.

La Xiamen Airlines ha sottolineato che, nell’interesse della salute degli animali e della sicurezza aerea, al momento non è in grado di accettare cani brachicefali e altri animali con apparati respiratori fragili.

Secondo la compagnia, il servizio verrà progressivamente esteso a un numero maggiore di destinazioni e rotte e verrà migliorato sulla base dei riscontri dei passeggeri.

Il servizio pet-friendly riflette un cambiamento sociale più ampio in Cina. Con il passaggio degli animali domestici da semplici “compagni” a “membri affettivi della famiglia”, la domanda di soluzioni di viaggio più pratiche e attente alle esigenze degli animali è cresciuta rapidamente.

Secondo il China Pet Industry White Paper 2026, la popolazione urbana di animali domestici in Cina, tra cani e gatti, ha raggiunto i 126 milioni nel 2025.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).