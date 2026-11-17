SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni ospiti entrano nella sede del Vertice dei CEO della Cooperazione economica dell’Asia-Pacifico (APEC), a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 17 novembre 2026. Oltre 2.000 rappresentanti del mondo imprenditoriale e politico si sono riuniti qui oggi per partecipare all’evento. I partecipanti provengono da 21 economie dell’APEC e da 13 economie non appartenenti all’organizzazione, tra cui Regno Unito, Francia, Germania e Svizzera. Tra gli eventi principali della Settimana dei leader economici dell’APEC 2026, il vertice, a tema “Prosperare e conquistare insieme il futuro”, si svolgerà il 17 e 18 novembre presso il Centro congressi internazionale di Qianhai.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)