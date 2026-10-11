Cina: Shenzhen, domani entrerà in funzione il valico di frontiera di Huanggang (3)

SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto aerea scattata da un drone il 10 ottobre 2026 mostra una veduta del valico di frontiera di Huanggang a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. Il valico di frontiera aprirà ufficialmente ed entrerà in funzione alle 6:30 di domani, consentendo ai passeggeri di viaggiare tra Shenzhen e Hong Kong.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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