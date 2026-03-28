TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-2D che trasporta due nuovi satelliti decolla dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi, il 26 marzo 2026. Il razzo è decollato alle 6:51 del mattino (ora di Pechino) e ha inviato nell’orbita prevista una coppia di satelliti, Siwei Gaojing-2 05 e Siwei Gaojing-2 06.

-Foto Xinhua-

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